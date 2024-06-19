Путин сравнил КНДР с блокадой Ленинграда
Президент России Владимир Путин заявил, что международные санкции против КНДР можно сравнить с «блокадой Ленинграда».
«Можно как угодно относиться к режиму в КНДР, но вводить санкции по политическим соображениям негуманно», - заявил российский лидер.
Путин добавил, что в подписанном Москвой и Пхеньяном договоре «нет новизны». По его словам, стороны «почти ничего не изменили в прежнем договоре». Соглашение о стратегическом партнерстве в новых условиях «выглядит остро, но такие договоры у КНДР есть и с другими странами», подчеркнул Путин.