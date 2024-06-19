США обеспокоены, но не удивлены договором, который заключили Россия и КНДР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, который подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Документ состоит из 23 статей, которые охватывают целый ряд сфер. Также договор бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года.

Между тем бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Вашингтон и Сеул могут ответить на договор России и КНДР о стратегическом партнерстве поставками оружия ВСУ.

«США и Южная Корея вместе должны отреагировать на новый де-факто альянс России и Северной Кореи. Может быть, пора Южной Корее начать отправлять летальное оружие в Украину?» - написал Макфол в социальной сети X.