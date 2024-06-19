Путин: Россия никогда не уйдет из Украины

Попытки Украины выдавить российские войска из-под Харькова любой ценой «дорого ей обойдутся», заявил президент России Владимир Путин, но у российской армии «нет цели подходить к Харькову».

«Ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии боеготовности. Россия думает об изменениях ядерной доктрины, это связано с работой противника по понижению порога применения ядерного оружия. ВС РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации», - заявил Путин.

По его словам, удары ВСУ по российской территории «близко к агрессии».

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, то этого никогда не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти», - добавил Путин.

Он также заявил, что «Запад повесит на президента Украины Владимира Зеленского все непопулярные решения и поменяет в первой половине следующего года».

Комментируя разговоры о поставках Южной Кореей оружия в Украину, Путин сказал, что «если Южная Корея будет поставлять оружие в Украину, ответ ей не понравится, надеюсь, там не станут этого делать».

Он также заявил, что «для России стратегическое поражение означает конец государственности, а поэтому мы готовы идти до конца», и «для РФ важнейшая задача отражать удары противника на своей территории».

НАТО, по словам Путина, «переезжает в Азию, что создает угрозу безопасности РФ».



Путин также добавил, что с Россией «пока что никто не выходил на связь из Верховной Рады по поводу кулуарных переговоров».

«Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска. Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации. Наши условия будут меняться в зависимости от ситуации на земле», - добавил он.