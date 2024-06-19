Находящийся с визитом в Минске министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадимом Синявским, сообщили в МЧС Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Учебном центре безопасности МЧС Беларуси, Гейдаров подчеркнул, что между министерствами по чрезвычайным ситуациям двух стран сложились тесные отношения сотрудничества.

Подчеркнув, что существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений, министр К.Гейдаров выразил уверенность, что этот визит и соответствующий документ, который будет подписан в рамках визита, дадут дополнительный импульс углублению отношений.

После обсуждения рабочих вопросов Синявский и Гейдаров подписали комплексный план мероприятий на 2025–2027 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, подписанного 17 октября 2006 года в Минске.