Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:47

«Поставка Армении 155-миллиметровых французских гаубиц Caesar значительно повысит риск новой эскалации в регионе», - говорится в официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана, по мнению которого «ответственность за возможную новую войну в регионе ляжет на Францию и Армению». А накануне, 19 июня, Министерство иностранных дел России также предупредило, что оснащение Армении дальнобойными артиллерийскими системами усилит напряженность на Южном Кавказе.

По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, сегодня западные страны «идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной, антироссийской повесткой». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в этой же связи, что Франция «провоцирует вооруженное противостояние» на Южном Кавказе. Отметим, что официальные власти Баку неоднократно опровергали утверждения западных кругов о планах нападения на Армению, якобы вынашиваемых Азербайджаном. В одном из своих последних выступлений президент Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что для Азербайджана война закончилась. В то же время азербайджанская сторона прямо говорит: если в Армении вновь активизируются реваншистские силы и будут звучать угрозы в адрес Азербайджана, Баку будет вынужден принять превентивные меры. Азербайджан, безусловно, не может оставаться равнодушным к тому, как Армения с помощью Франции, Индии и других зарубежных партнеров наращивает вооружения и усиливает свою армию. В Баку напоминают, что речь идет о стране, которая еще несколько лет назад удерживала под оккупацией 20 процентов суверенной территории Азербайджанской Республики, и что военное усиление Армении повышает риск новых вооруженных столкновений в регионе.

В свою очередь официальный Ереван, комментируя заявление Министерства обороны Азербайджана, расценил его как подготовку Баку к началу новых военных действий сразу же после завершения глобального климатического саммита COP-29. В частности, это заявил Вилен Габриелян, член парламентского комитета по вопросам обороны, представляющий правящую партию. Позицию коллеги поддержал депутат от оппозиции Артур Хачатрян, по словам которого целью новой войны Азербайджана против Армении может стать открытие Зангезурского коридора. Следует напомнить, что официальные и политические круги Армении в унисон с определенными политическими силами на Западе уже давно распространяют злонамеренные слухи об Азербайджане, который якобы лихорадочно готовится к новой войне. Хотя на самом деле вероятность возникновения на Южном Кавказе очередного вооруженного столкновения приближает именно Ереван, который затягивает мирный процесс, отказывается вносить изменение в ту часть своей Конституции, в которой есть ссылка на «присоединение» Карабаха к Армении, и наращивает масштабы вооружения своей регулярной армии.

Несколько дней назад президент Ильхам Алиев в очередной раз напомнил, что изменение Конституции Армении является одним из основных условий для достижения мира. На что Министерство иностранных дел Армении ответило, что изменение Конституции – это внутреннее дело страны, не являющееся предметом обсуждений на переговорах. Звучит довольно странно, особенно если учесть, что 24 мая премьер-министр Никол Пашинян издал указ о подготовке нового проекта Конституции Армении и планах утвердить его к концу 2026 года, размещенный на правительственном сайте. Напомним также, что еще раньше в Армении существовала специальная рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию, обсуждавшая, в числе прочих, вопрос исключения из Конституции ссылку на Декларацию независимости страны, содержащую пункт о «присоединении» Карабаха к Армении.