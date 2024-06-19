Вступление Украины в НАТО назвали ошибкой
Украина и ее сторонники настаивают на том, чтобы Белый дом усилил обещание вступления страны в НАТО на июльском 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне. Впрочем, это может быть "ошибочным решением" как для альянса, так и для Украины.
Как пишет The Guardian, это "опасная идея, которая обяжет США долгосрочно защищать Украину, одновременно создавая серьезную уязвимость для НАТО, который в конечном итоге станет слабее, а не сильнее".
"Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины", пишет колумнист издания, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, экс-офицер национальной разведки США в Европе с 2018 по 2021 год Кристофер Чиввис.
Украина и ее сторонники настаивают на том, чтобы Белый дом усилил обещание вступления страны в НАТО на июльском 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне. Впрочем, это может быть ошибочным решением как для альянса, так и для Украины.
Не только центр притяжения интересов США смещается в Азию, но и американская общественная поддержка Украины в обеих политических партиях уменьшилась. Вероятность того, что будущий президент США - республиканец или демократ - захочет ввести американские войска в Украину и тем самым рисковать прямым столкновением с Россией, невелика. Даже президент, который инстинктивно поддерживает Украину, не желал посылать американские войска из-за обоснованных опасений эскалации войны.
Правда, шок войны заставил многие европейские столицы увеличить свои обязательства по увеличению расходов на оборону, но союзникам США в Европе понадобятся годы, чтобы восстановить свою военную мощь. Некоторые сторонники членства Украины в альянсе могут надеяться, что ядерное оружие заполнит этот пробел, но идея о том, что НАТО будет готова вести ядерную войну с Россией, чтобы защитить Украину, потенциально покончив с цивилизацией, какой мы ее знаем, является фантазией.
"Обязательство НАТО защищать Украину как союзника может в конечном итоге стоить немного больше, чем бумага, на которой оно было написано. Это поставило бы под сомнение существующие обязательства перед другими союзниками, ослабив альянс и другие глобальные обязательства США", - отметил Чиввис.
Он уверен, что даже провозглашение серьезного намерения принять Украину в НАТО усложнило бы любые попытки договориться о прекращении боевых действий, поскольку "Россия невралгично относится к этому вопросу".
"Любой, кто признает, что эту войну придется закончить переговорами, включая администрацию Байдена, не должен обещать принять Украину в НАТО в данный момент. Жесты относительно членства в НАТО также сыграли бы в нарративе Путина о войне, которую он частично оправдывает тем, что воюет с агрессивным, экспансионистским НАТО", - говорится в материале.
Более твердое обязательство привлечь Украину в НАТО на июльском саммите также подорвет рычаги влияния, которые имеет альянс для проведения политических и экономических реформ, которые очень нужны Украине после окончания войны, уверен Чиввис.
В прошлых раундах расширения НАТО возможность, но не гарантия членства в НАТО служила мощным инструментом для поощрения демократических и экономических реформ в кандидатах на членство. Уступить этим рычагам влияния сейчас было бы огромной ошибкой и создало бы давление для снижения стандартов альянса, если усилия послевоенных реформ в Украине потерпят неудачу.
Украине действительно нужны определенные договоренности для ее будущей безопасности, но есть лучшие варианты. Запад четко заинтересован в поддержке Украины, способствуя окончанию войны на выгодных условиях, оружием, чтобы защитить ее гражданское население и предотвратить катастрофический разгром, а также в восстановлении.
Предложения продолжить существующие договоренности в той или иной форме после завершения войны являются разумными и будут необходимыми не только для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, но и для того, чтобы убедить страну принять мучительное перемирие.
"Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна прекратить это рассматривать. Вместо этого в центре внимания саммита должно быть прекращение войны и начало пути Украины к восстановлению. Только так Украина может расцвести и таким образом действительно выиграть эту войну", - подытожил Чиввис.