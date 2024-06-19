Вступление Украины в НАТО назвали ошибкой

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Украина и ее сторонники настаивают на том, чтобы Белый дом усилил обещание вступления страны в НАТО на июльском 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне. Впрочем, это может быть "ошибочным решением" как для альянса, так и для Украины.

Как пишет The Guardian, это "опасная идея, которая обяжет США долгосрочно защищать Украину, одновременно создавая серьезную уязвимость для НАТО, который в конечном итоге станет слабее, а не сильнее". "Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины", пишет колумнист издания, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, экс-офицер национальной разведки США в Европе с 2018 по 2021 год Кристофер Чиввис. Украина и ее сторонники настаивают на том, чтобы Белый дом усилил обещание вступления страны в НАТО на июльском 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне. Впрочем, это может быть ошибочным решением как для альянса, так и для Украины.

Не только центр притяжения интересов США смещается в Азию, но и американская общественная поддержка Украины в обеих политических партиях уменьшилась. Вероятность того, что будущий президент США - республиканец или демократ - захочет ввести американские войска в Украину и тем самым рисковать прямым столкновением с Россией, невелика. Даже президент, который инстинктивно поддерживает Украину, не желал посылать американские войска из-за обоснованных опасений эскалации войны. Правда, шок войны заставил многие европейские столицы увеличить свои обязательства по увеличению расходов на оборону, но союзникам США в Европе понадобятся годы, чтобы восстановить свою военную мощь. Некоторые сторонники членства Украины в альянсе могут надеяться, что ядерное оружие заполнит этот пробел, но идея о том, что НАТО будет готова вести ядерную войну с Россией, чтобы защитить Украину, потенциально покончив с цивилизацией, какой мы ее знаем, является фантазией. "Обязательство НАТО защищать Украину как союзника может в конечном итоге стоить немного больше, чем бумага, на которой оно было написано. Это поставило бы под сомнение существующие обязательства перед другими союзниками, ослабив альянс и другие глобальные обязательства США", - отметил Чиввис. Он уверен, что даже провозглашение серьезного намерения принять Украину в НАТО усложнило бы любые попытки договориться о прекращении боевых действий, поскольку "Россия невралгично относится к этому вопросу". "Любой, кто признает, что эту войну придется закончить переговорами, включая администрацию Байдена, не должен обещать принять Украину в НАТО в данный момент. Жесты относительно членства в НАТО также сыграли бы в нарративе Путина о войне, которую он частично оправдывает тем, что воюет с агрессивным, экспансионистским НАТО", - говорится в материале. Более твердое обязательство привлечь Украину в НАТО на июльском саммите также подорвет рычаги влияния, которые имеет альянс для проведения политических и экономических реформ, которые очень нужны Украине после окончания войны, уверен Чиввис. В прошлых раундах расширения НАТО возможность, но не гарантия членства в НАТО служила мощным инструментом для поощрения демократических и экономических реформ в кандидатах на членство. Уступить этим рычагам влияния сейчас было бы огромной ошибкой и создало бы давление для снижения стандартов альянса, если усилия послевоенных реформ в Украине потерпят неудачу.