США опасаются за Израиль

Чиновники в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что система ПВО Израиля не выдержит крупномасштабную войну с боевиками «Хезболлы», сообщает CNN.

«Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили израильским чиновникам, что они опасаются, что некоторые системы «Железного купола» будут повреждены или не смогут перехватить всю угрозу в войне между Израилем и «Хезболлой».

Официальные лица Израиля сообщили США, что, по их мнению, комплекс Iron Dome может быть уязвим, и были удивлены изощренностью атак «Хезболлы» на сегодняшний день.

Основное беспокойство вызывает то, что «Хезболла» использует большое количество оружия и высокоточных ракет, сообщил источник, знакомый с вопросом.

Как признался источник, теперь США придется предоставить Израилю дополнительные системы ПВО и зенитные ракеты.