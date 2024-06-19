Когда США начнут поставлять ракеты Украине

Первые партии новых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS поступят из США в Украину в течение ближайших недель, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, это точно произойдёт «до конца лета».

«Мы ожидаем, что первые поставки ракет для ПВО в Украину начнутся уже в ближайшие недели. Безусловно, до конца лета Украина начнет получать первые партии», - сказал он.

Ранее политолог Евгений Михайлов выразил уверенность, что США не захотят рисковать дорогостоящим оборудованием, поэтому не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Американцы могут только обещать это сделать, но до дела не дойдет, допустил он. Тем более, чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки машин, а это слишком большие траты, подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Джо Байден на саммите G7 заявил, что Вашингтон заручился обязательствами пяти стран, согласно которым Украине поставят американские ЗРК Patriot вне очереди. По его словам, Киеву планируется передавать системы ПВО, пока не будут удовлетворены их потребности.

До этого Кирби отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Никаких подробностей на этот счет он также не озвучил.