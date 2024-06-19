Россия огорчилась игнором Западом Путина

Западные страны не связывались с российской стороной насчет условий для ведения переговоров по прекращению огня в Украине, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Только публичные [отклики] видел», — сказал он. Ушаков добавил, что западные государства по этой теме с Москвой также не связывались.

Ранее Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов и объявит об отказе от вступления в НАТО, а Запад примет решение отменить санкции. По словам Путина, названные условия — это «еще одно реальное мирное предложение», которое позволит «реально завершить войну» и постепенно «шаг за шагом» начать восстанавливать «добрососедские отношения» с Украиной.

Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, при этом Москва требует отмены «всех западных санкций», подчеркнул Путин. Украинские войска, по его словам, должны покинуть так называемые «ДНР», «ЛНР», а также Херсонскую и Запорожскую области «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину».

Также Россия требует «нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию» - в рамках договоренностей, которые, по словам Путина, уже были достигнуты в Стамбуле в 2022 году. «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан в Украине, признаны новые территориальные реалии», - добавил он.

В Украине назвали условия Путина неприемлемыми. «Никаких новых «мирных предложений» от России нет. Путин озвучил лишь «стандартный набор агрессора», который уже звучал много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и совершенно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии», - заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.