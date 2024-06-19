Турция не променяет ЕС на какой-то БРИКС

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что страна находится на пороге резкого снижения инфляции, прогнозируя, что в следующем году инфляция достигнет средних уровней.

«Инфляция в этом году может снизиться до 40 или 30 процентов. В следующем году она может достичь однозначных цифр», - сказал Шимшек, выступая на мероприятии, организованном мозговым центром Chatham House в Лондоне.

Шимшек отметил, что турецкие власти внедряют программу, которая «может обуздать инфляцию».

Шимшек также ответил на вопрос, почему Турция не является членом БРИКС, возглавляемой Россией и Китаем, заявив, что основным партнером Турции является Европейский Союз (ЕС), и что Турция не будет выходить из экономических проектов ЕС.