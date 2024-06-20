Турция уничтожает террористов

Турецкая полиция ликвидировала разыскиваемого по «красной категории» террориста «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Йылмаза Онера по прозвищу «Шехмус Малазгирт» в провинции Агры. Об этом в соцсетях сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр отметил, что в ходе операции, проведенной в Батмане, были нейтрализованы террористы из РПК, разыскиваемые по «оранжевой категории»: Шакир Эрдэмчи по прозвищу «Шерван Ботан», Хазрет Качар, известный как «Эйлем», Нуреттин Текин по прозвищу «Нурхак» и террористка «Аксин» (настоящее имя - Зейнеп Озкан).