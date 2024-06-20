Эрдоган везде поспел: от Шуши до Вашингтона

Первым делом, 3-4 июля Эрдоган примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане.

Ожидается, что Эрдоган сначала встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят двусторонние и региональные вопросы. Кроме того, на повестке дня будут ситуация в Газе и война в Украине.

Затем, 5-6 июля президент Эрдоган отправится в Азербайджан и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эрдоган примет участие в саммите глав государств-членов Организации тюркских государств, который пройдет в Шуше.

Саммит лидеров НАТО, который состоится 9-11 июля, также станет местом важных встреч. Здесь президент Эрдоган проведет встречи с лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом. На саммите будут обсуждаться война в Украине и события в Газе.

После возвращения из США Эрдоган отправится в Турецкую Республику Северного Кипра на 50-ю годовщину «Операции по установлению мира на Кипре». Турецкий президент также пригласил председателя Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля для участия в программе мероприятий.