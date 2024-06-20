Скончался известный актер

Канадский актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни. Об этом сообщил 20 июня его сын Кифер в соцсети Х.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», - написал он.

По данным СМИ, Дональд Сазерленд ушел из жизни после продолжительной болезни в Майами (США).

Артист был известен по франшизе «Голодные игры», фильмам «Военно-полевой госпиталь», «Клют», «Гордость и предубеждение», «Вторжение похитителей тел» и множеству других популярных картин.

В 2017 году актер удостоился награды «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был обладателем премий «Золотой глобус» и «Эмми» за свою роль в сериале «Гражданин Икс».

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне (Нью-Брансуик, Канада) и за свою карьеру сыграл в более 200 фильмах и сериалах. Его первая роль состоялась в сериале «Студия 4» в 1962-м, а годом спустя актер появился на большом экране в ленте «Весь мир в кармане». Первую популярность ему принесло участие в «Грязной дюжине» Роберта Олдрича в 1967 году.