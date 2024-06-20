США моментально отреагировали на слова Путина

США не видят причин менять статус готовности своих ядерных сил после заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия думает об изменениях в ядерной доктрине в связи с разработками Запада.

В то же время сообщается, что Вашингтон перебросил ядерные бомбардировщики поближе к КНДР после визита Путина в эту страну.

Отмечается, что группа ядерных бомбардировщиков B-1B Lancer была направлена на базу Гуам в западной части Тихого океана, сообщило в четверг Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил (PACOM).

Сверхзвуковые самолеты, способные нести бомбы весом до 34 тонн, прибыли на Гуам, чтобы продемонстрировать «готовность к реагированию в поддержку союзников, партнеров и друзей», подчеркнули в PACOM.

Бомбардировщики будут выполнять «плановые миссий бомбардировочных оперативных групп», говорится в сообщении командования. Как пишет Stars and Stripes, практически одновременно на Гуам впервые за два года прибыли атомный авианосец ВМС США USS Ronald Reagan, а также ракетный эсминец USS Robert Smalls.