Враги Эрдогана обратились за помощью к Байдену

За считанные дни до 8-ой годовщины неудачной попытки госпереворота в Турции 15 июля члены террористической организации FETÖ написали письмо президенту США Джо Байдену с жалобой на Турцию и просьбой о помощи, утверждают турецкие СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Члены FETÖ в своем письме якобы жалуются на плохое к себе отношение после попытки госпереворота и выражают недовольство арестами лидера прокурдской Партии мира и демократии Салахаттина Демирташа, правозащитника Османа Кавала и других лиц, прося оказать давление на турецкое правительство.

Авторы письма также просят американского лидера помочь активистам FETÖ вернуться в Турцию и освободить своих соратников из тюрем.

Также сообщается, что террористы пока не опубликовали письмо, а начали кампанию по сбору подписей дабы «усилить влияние организации на президента Байдена».

В последнее время внутри FETÖ усилились внутренние конфликты, вызванные признаниями после ухудшения состояния здоровья лидера террористической организации Фетуллаха Гюлена (некоторые источники даже сообщают об его смерти) и обвинениями в похищениях людей, что привело к расколу внутри организации.