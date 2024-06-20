Новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

Несколько дней назад посол вручил президенту И.Алиеву верительные грамоты и приступил к официальной деятельности. До назначения послом Ю.Гусев занимал посты замминистра обороны и главы Укроборонпрома. Почему Зеленский решил сместить Гусева и с какой миссией он прибыл в Баку? О чем посол беседовал с президентом Ильхамом Алиевым? И может ли Азербайджан наряду с Турцией стать посредником в российско-украинском урегулировании? Какова ситуация на фронте, и сможет ли Украина, в случае ухода Макрона и реванша Трампа, без западной помощи выдержать высокий накал боевых действий?

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