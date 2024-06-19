Нетаньяху: Все вытерплю, лишь бы…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети Х вновь призвал США к бесперебойным поставкам вооружения его стране. При этом он заявил, что готов терпеть личные нападки, лишь бы Вашингтон снабдил израильскую сторону необходимым снаряжением.

"Я готов терпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему для войны за его существование", - говорится в публикации.