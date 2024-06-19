Неожиданно: Греция выдвинула турецкого кандидата на пост генсека ОБСЕ

В качестве логического продолжения «оттепели» между Турцией и Грецией обе страны выдвинули кандидатуры бывшего постоянного представителя Турции при ООН Феридуна Синирлиоглу на пост генерального секретаря ОБСЕ и греческого дипломата Мании Телалиан на пост директора Бюро по демократическим институтам и правам человека организации.

По данным греческой прессы, письмо, подписанное министрами иностранных дел Хаканом Фиданом и Йоргосом Йерапетритисом, поступило в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. Представители ОБСЕ, как сообщается «были весьма удивлены», увидев совместное письмо, подписанное министрами иностранных дел Турции и Греции.

Греческие СМИ сообщили, что в конце мая, за несколько дней до крайнего срока подачи кандидатур, было отправлено письмо, в котором говорилось, что Турция и Греция поддерживают совместных кандидатов на два чрезвычайно важных поста в ОБСЕ.

Помимо Феридуна Синирлиоглу, на пост генерального секретаря ОБСЕ претендуют еще 5 кандидатов.