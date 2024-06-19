Южная Корея всерьез разозлилась на Россию

Правительство Южной Кореи планирует ввести дополнительные санкции в отношении четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми частных лиц, которых считает причастными к транспортировке оружия и нефти между Россией и КНДР.

Также планируется расширение экспортных ограничений в отношении РФ, сообщает со ссылкой на представителя офиса президента республики Чан Хо Джина агентство «Рёнхап».

По его словам, к экспортным ограничениям добавят еще 243 позиции. На данный момент они распространяются на 1159 наименований товаров. Представитель офиса южнокорейского президента также сообщил о планах правительства пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине.

Чан Хо Джин уточнил, что может быть пересмотрена позиция Южной Кореи по запрету на поставки Украине летального оружия.

Основной причиной этого Чан Хо Джин назвал подписание между Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его во время официального визита в КНДР подписали президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.