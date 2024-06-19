Евро-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился 2-й тур в группе «B».

В Гельзенкирхене встречались сборные Испании и Италии. Все решил автогол итальянца Риккардо Калафиори на 55-й минуте. Испания победила со счетом 1:0 и обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и 1-е место в группе.

Напомним, вчера в этой группе Хорватия и Албания сыграли вничью 2:2.

Турнирное положение

1.Испания – 6 очков (2 матча)

2.Италия – 3 (2)

3.Албания – 1 (2)

4.Хорватия – 1 (2).

24 июня в 3-м туре встретятся: Албания – Испания, Хорватия – Италия.