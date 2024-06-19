Что творится в Израиле?

Сегодняшнее интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на телевидении было отменено из-за срочного совещания по вопросам безопасности, пишут израильские СМИ.

Израильский телеканал Channel 12 (Keshet 12) сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился создать мини-кабинет безопасности с участием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Также сообщается, что ПВО Израиля перехватили несколько ракет на границе с Ливаном.