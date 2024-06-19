США об ударах ATACMS по России
Украина все еще не может использовать ATACMS для ударов вглубь территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, политика Соединенных Штатов по использованию своих вооружений «сфокусирована на ведении ответного огня».
В конце мая на фоне усиления российских ударов по Харьковской области целый ряд стран разрешили Украине, обороняющейся от вторжения РФ, использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на российской территории. Ранее с призывом снять ограничения по использованию ВСУ западного оружия выступили НАТО и ЕС.