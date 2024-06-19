Украина объявила в розыск друга Путина и его сына

МВД Украины объявило в розыск приближенного к Владимиру Путину российского миллиардера Аркадия Ротенберга, а также его сына — предпринимателя Игоря Ротенберга, следует из опубликованных правоохранительным ведомством документов.

Их разыскивают по уголовным делам о «финансировании действий, направленных на захват государственной власти, изменение границ территории или государственной границы», «отмывании доходов, полученных преступным путем», а также «уклонении от уплаты налогов». Процессуальный статус Ротенбергов по данным делам не указан.

Аркадий Ротенберг считается близким другом Владимира Путина. После выхода на Youtube фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о дворце российского президента под Геленджиком Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем шикарного строения. По данным «Проекта», компании и фонды, связанные с Аркадием Ротенбергом, только за первые пять лет оккупации Крыма освоили на господрядах на полуострове около 300 млрд рублей, что составляет примерно четверть от всех денег, которые Москва выделила на Крым до 2025 года.

После начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз, США, Великобритания, Украина и ряд других стран ввели против Аркадия Ротенберга санкции. В марте 2023 года украинские власти национализировали его активы, в том числе киевский торговый центр Ocean Plaza.

Ограничительные меры со стороны Запада затронули и брата Аркадия Ротенберга — Бориса, а также их детей — Романа и Игоря Ротенбергов.

19 июня суд Евросоюза отклонил иск Игоря Ротенберга, в котором он оспаривал введенные против него в связи с российским вторжением санкции. В своей жалобе Ротенберг указывал, что он более не владеет пакетами акций компании «Газпром бурение» и электронной системы оплаты «Платон», а заключение госконтрактов не свидетельствует о том, что он поддерживает действия России. Суд, однако, признал правомерными санкции в отношении предпринимателя.