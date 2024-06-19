Мохаммед Джалуд: «В Азербайджане будет единственная в Европе Академия, Баку станет мировой столицей…» Эксклюзивное интервью
Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд посетил соревнования юношеского чемпионата Европы, который проходит в эти дни в греческих Салониках. 62-летний иракец, возглавляющий мировую тяжелую атлетику с 2022 года, впечатлен выступлением сборной Азербайджана. Чемпионат еще продолжается, а наша команда уже завоевала 15 медалей, из которых восемь – золотые. Впрочем, для Джалуда успехи азербайджанских штангистов не стали сюрпризом. В мае он по приглашению Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) побывал в Баку и имел возможность своими глазами увидеть, какие тут созданы условия для развития тяжелой атлетики. С темы майского визита мы и начали разговор с президентом IWF.
- В Азербайджане Вы имели возможность не только пообщаться с руководством AAF и провести переговоры со спортивным руководством страны, но и внимательно ознакомиться с инфраструктурой для развития тяжелой атлетики, а также последить за тренировочным процессом азербайджанских штангистов. Каким Вам запомнился визит в Баку?
- Моя поездка в Азербайджан получилась весьма плодотворной. Самое главное – это то, что я увидел много молодых спортсменов, некоторые из которых в будущем станут звездами мировой тяжелой атлетики. Они смогут выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
Могу сказать, что Федерация тяжелой атлетики Азербайджана сейчас на правильном пути. В вашей стране растет прекрасное поколение штангистов. Это чистое поколение – без допинга! Я доволен тем, как ведется работа в Азербайджане. У азербайджанской тяжелой атлетики блестящее будущее.
- О каких совместных проектах с Азербайджанской федерацией удалось договориться?
- Мы планируем открыть в Азербайджане Международную академию. Думаю, в декабре в Бахрейне официально утвердим данное решение, а руководители AAF – президент Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов – выступят с презентацией. Это будет важным шагом для развития тяжелой атлетики в Азербайджане и во всем мире. Данная Академия станет первой в Европе. В мире их будет всего несколько. В Азии – в Китае, в Африке – в Египте, для Северной, Центральной и Южной Америки – на Кубе, а что касается Океании, то мы выбираем между Новой Зеландией и Самоа.
Можно сказать, что эта Академия сделает Баку мировой столицей тяжелой атлетики. Ваша страна расположена так, что туда легко добраться как из Европы, так и из Азии.
- Ожидается ли проведение в Азербайджане крупных международных соревнований?
- Да. Азербайджан может получить право на проведение больших турниров, в том числе, возможно, квалификационного соревнования для попадания на Олимпиаду-2028. Мы обсудим это. Мы готовы поддержать Азербайджан в его желании провести столь масштабный и важный старт.
- Вы уже дали весьма лестную оценку молодым азербайджанским тяжелоатлетам по итогам увиденного в Баку. А как Вам выступление наших юных спортсменов здесь, в Салониках?
- Иначе как прекрасным я его назвать не могу. И соревнования продолжаются, а значит, есть шанс завоевать еще несколько медалей.
Я верю, что азербайджанские штангисты будут успешны и на сентябрьском молодежном чемпионате мира в Испании. Это будет более сложное соревнование и по возрасту, и с учетом состава участников. Но у некоторых азербайджанских тяжелоатлетов есть шанс на медали и там.
Я уверен, что, если Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет работать так же, как и сейчас, у вашей страны будут штангисты на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Более того, у Азербайджана будет сильная команда на следующих Олимпийских играх!
- Вы возглавили IWF в 2022 году. Что удалось сделать за эти два года?
- Когда я стал президентом Международной федерации в 2022 году, у тяжелой атлетики было много проблем из-за допинговых скандалов. Наш вид спорта был на грани исключения из олимпийской программы. Я должен был вернуть доверие Международного олимпийского комитета к нашей Федерации. Была проведена большая работа, и я счастлив, что тяжелая атлетика осталась частью Олимпийских игр. Это решение было принято в октябре 2023 года.
Но мы будем продолжать борьбу с допингом, будем и дальше очищать наш спорт. Тяжелая атлетика – один из девяти видов спорта, которые были на первой Олимпиаде в 1896 году. Мы – старый вид спорта, мы – традиционный вид спорта, мы – основной вид спорта! И мы должны быть на Олимпиаде!