Эльмир Алиев, Салоники 05:23

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд посетил соревнования юношеского чемпионата Европы, который проходит в эти дни в греческих Салониках. 62-летний иракец, возглавляющий мировую тяжелую атлетику с 2022 года, впечатлен выступлением сборной Азербайджана. Чемпионат еще продолжается, а наша команда уже завоевала 15 медалей, из которых восемь – золотые. Впрочем, для Джалуда успехи азербайджанских штангистов не стали сюрпризом. В мае он по приглашению Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) побывал в Баку и имел возможность своими глазами увидеть, какие тут созданы условия для развития тяжелой атлетики. С темы майского визита мы и начали разговор с президентом IWF.

- В Азербайджане Вы имели возможность не только пообщаться с руководством AAF и провести переговоры со спортивным руководством страны, но и внимательно ознакомиться с инфраструктурой для развития тяжелой атлетики, а также последить за тренировочным процессом азербайджанских штангистов. Каким Вам запомнился визит в Баку? - Моя поездка в Азербайджан получилась весьма плодотворной. Самое главное – это то, что я увидел много молодых спортсменов, некоторые из которых в будущем станут звездами мировой тяжелой атлетики. Они смогут выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Могу сказать, что Федерация тяжелой атлетики Азербайджана сейчас на правильном пути. В вашей стране растет прекрасное поколение штангистов. Это чистое поколение – без допинга! Я доволен тем, как ведется работа в Азербайджане. У азербайджанской тяжелой атлетики блестящее будущее.

- О каких совместных проектах с Азербайджанской федерацией удалось договориться? - Мы планируем открыть в Азербайджане Международную академию. Думаю, в декабре в Бахрейне официально утвердим данное решение, а руководители AAF – президент Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов – выступят с презентацией. Это будет важным шагом для развития тяжелой атлетики в Азербайджане и во всем мире. Данная Академия станет первой в Европе. В мире их будет всего несколько. В Азии – в Китае, в Африке – в Египте, для Северной, Центральной и Южной Америки – на Кубе, а что касается Океании, то мы выбираем между Новой Зеландией и Самоа. Можно сказать, что эта Академия сделает Баку мировой столицей тяжелой атлетики. Ваша страна расположена так, что туда легко добраться как из Европы, так и из Азии. - Ожидается ли проведение в Азербайджане крупных международных соревнований? - Да. Азербайджан может получить право на проведение больших турниров, в том числе, возможно, квалификационного соревнования для попадания на Олимпиаду-2028. Мы обсудим это. Мы готовы поддержать Азербайджан в его желании провести столь масштабный и важный старт.

- Вы уже дали весьма лестную оценку молодым азербайджанским тяжелоатлетам по итогам увиденного в Баку. А как Вам выступление наших юных спортсменов здесь, в Салониках? - Иначе как прекрасным я его назвать не могу. И соревнования продолжаются, а значит, есть шанс завоевать еще несколько медалей. Я верю, что азербайджанские штангисты будут успешны и на сентябрьском молодежном чемпионате мира в Испании. Это будет более сложное соревнование и по возрасту, и с учетом состава участников. Но у некоторых азербайджанских тяжелоатлетов есть шанс на медали и там. Я уверен, что, если Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет работать так же, как и сейчас, у вашей страны будут штангисты на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Более того, у Азербайджана будет сильная команда на следующих Олимпийских играх!