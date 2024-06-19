В Милли Меджлис поступило обращение депутатов о роспуске парламента
Обращение депутатов от правящей парти «Ени Азербайджан» к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов поступило в парламент.
АПА передает, что в соответствии с процедурой вопрос будет включен в повестку пленарного заседания парламента.
По словам депутата Хикмета Бабаоглу, соответствующее решение было принято на заседании правления партии 20 июня и депутаты от ПЕА, обратившись к председателю парламента, посчитали целесообразным выступить с инициативой о проведении выборов за два месяца вперед.