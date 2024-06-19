Более ста беспилотников атаковали Крым и Краснодар

О не сбитых дронах и общих последствиях налетов ведомство ничего не пишет.

В ночь на 21 июня над разными регионами России перехвачены 114 украинских дронов, а в Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров, утверждает Министерство обороны России.

Согласно его сводке, 70 беспилотников были «перехвачены и уничтожены» над Крымом, 43 — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью.

Российские СМИ сообщали, что в Краснодаре в результате налета погиб один человек — работник котельной, в которую попал беспилотник или его обломки. Информацию подтвердил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В течение ночи российские и украинские информационные каналы публиковали снятые местными жителями видео со взрывами и пожарами в Ейске, где расположен военный аэродром, в Краснодаре и под Краснодаром.

Местные власти объявили о «небольшом» пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе близ Краснодара и о повреждении обломками беспилотников двух зданий в Краснодаре: автовокзала и котельной.

Так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев утром 21 июня сообщил об атаке беспилотников на Севастополь. Речь идет как минимум о четырех БПЛА.

По информации «Крым.Реалии», в районе мыса Фиолент около шести утра было слышно продолжительное «жужжание», что-то похожее на пулеметную очередь и взрыв. При этом воздушную тревогу не объявляли.

Российские власти утверждают, что разрушений и пострадавших нет.

В то же время Воздушные силы Украины утром в пятницу объявили, что ночью российская армия запустила по целям в Украине четыре крылатые ракеты воздушного базирования. Все четыре, как утверждают украинские военные, были сбиты.