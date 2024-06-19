Хиджаб под запретом: в Таджикистане сказали «нет» «чуждой одежде»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, сообщает пресс-служба президента. Среди них — закон «О регулировании торжеств и церемоний», который помимо прочего запрещает ношение в стране «чуждой одежды». Также президент подписал законы, запрещающие «расточительство» и обычай «идгардак».

Как сообщает Asia-Plus, среди подписанных законов - «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка», «О показателях для расчетов» и др.

Законы «О регулировании торжеств и церемоний», «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка» приняты в новой редакции и направлены на защиту ценностей национальной культуры, на предотвращение суеверий и фанатизма, расточительности в проведении торжеств и обрядов, на повышение духовности таджикского народа, а также на защиту прав и свобод ребенка, его воспитания и обучения в духе гуманизма и патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.