Хиджаб под запретом: в Таджикистане сказали «нет» «чуждой одежде»
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, сообщает пресс-служба президента. Среди них — закон «О регулировании торжеств и церемоний», который помимо прочего запрещает ношение в стране «чуждой одежды». Также президент подписал законы, запрещающие «расточительство» и обычай «идгардак».
Как сообщает Asia-Plus, среди подписанных законов - «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка», «О показателях для расчетов» и др.
Законы «О регулировании торжеств и церемоний», «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка» приняты в новой редакции и направлены на защиту ценностей национальной культуры, на предотвращение суеверий и фанатизма, расточительности в проведении торжеств и обрядов, на повышение духовности таджикского народа, а также на защиту прав и свобод ребенка, его воспитания и обучения в духе гуманизма и патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
Законом о торжествах и церемониях предусмотрен запрет на «идгардак» и ношение «чуждой одежды». Проект этого закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, и депутаты нижней палаты его приняли.
За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф, при этом до сих пор точно не указано, какие именно виды одежды считаются «чуждыми национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению, отмечает издание.
Попавший под запрет «идгардак» — обычай, связанный с Курбан байрамом, Ураза байрамом и праздником Новруз. В это время дети одеваются в красивую одежду и обходят дома с большими сумками, прося различные угощения.
В марте 2024 года на встрече с общественными и религиозными деятелями Рахмон отметил, что национальная одежда отражает материально-духовные ценности прошлого ее народа и делает нацию узнаваемой по форме и стилю одеяния. «Подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием «сатр» и «хиджаб», является еще одной актуальной проблемой для нашего общества. Отчуждение этикета и ритуалов одежды - культурное отчуждение, которое подрывает независимость мысли, национальную и культурную самобытность нации», - сказал глава государства. Он подчеркнул, что таджикская национальная одежда получила мировое признание, в том числе со стороны ЮНЕСКО. «В связи с этим мы должны избегать проникновения так называемой религиозной одежды, не отвечающей нашим религиозным потребностям, чуждой нашим обычаям и культуре, чтобы защитить нашу истинность и национальные ценности», - призвал Рахмон.