Масштабные санкции Японии против России

Среди физических лиц под ограничения попали секретарь российской Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК, глава «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов, директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов и др. Среди компаний под санкции попали крупнейшая в мире алмазодобывающая АЛРОСА, российский производитель микросхем АО «Микрон», а также ОКБ «Авиационный комплекс им. Илюшина», ОАО «Туполев», ООО «Оборонлогистика», АО «НПП «Топаз», ВПО «Точмаш», «Уралтрансмаш», АО «НПО «Курганприбор» ООО «Челябинский тракторный завод» и другие.

Власти Японии ввели санкции против 11 физлиц и 26 компаний из России, следует из списка, опубликованного на сайте японского МИД.

Вместе с тем Токио ввел санкции против 11 компаний из Индии, Казахстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана за обход ограничений, введенных ранее против России. Так, они затронули семь компаний из Китая, включая Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology и Shenzhen Biguang Trading. На ОАЭ, Индию, Казахстан и Узбекистан пришлось по одной компании — Sun Ship Management, Si2 Microsystems, Elem Group и Mvizion LLC соответственно.

Япония последний раз расширяла антироссийские ограничения в конце мая: тогда под них попали одно физическое и девять юридических лиц из России, а также два юрлица с Кипра.