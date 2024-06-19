Пакистанец осквернил Коран. Толпа устроила жестокую расправу над ним

Инцидент произошел накануне в районе Мадьян округа Сват (провинция Хайбер-Пахтунхва), где сотни человек взяли штурмом, разгромили и сожгли полицейский участок, куда был доставлен подозреваемый в богохульстве. Нападавшие отбили мужчину у полицейских и подвергли его казни. В больницу доставлены 11 человек, пострадавших в столкновениях.

Для восстановления порядка власти перебросили в Мадьян подразделения спецназа. Началось расследование обстоятельств произошедшего.

Как отмечают правозащитники, в Пакистане с 1987 по 2022 год по меньшей мере 2 120 человек, в основном представители религиозных меньшинств, были обвинены в богохульстве на основе закона, предусматривающего виновным в этом преступлении суровые наказания вплоть до смертной казни. До сих пор ни один приговор о высшей мере наказания за богохульство не был приведен в исполнение. В то же время 89 человек подверглись в стране внесудебным расправам за оскорбление Корана. В августе 2023 года в городе Файсалабад (провинция Пенджаб) были сожжены и разграблены свыше 20 христианских церквей из-за подозрений их прихожан в богохульстве. Полиция утверждала, что беспорядки стали "результатом иностранного заговора" с целью дестабилизировать положение в Пакистане и что они были спровоцированы спецслужбами Индии.