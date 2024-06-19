Сеул вызвал посла России на ковер

МИД Южной Кореи вызвал посла России Григория Зиновьева из-за подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Зиновьев находился в корейском МИД чуть более получаса.

Напомним, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном был подписан договор о стратегическом партнерстве. Он обязывает страны помогать друг другу в случае «агрессии» против одной из них.

После этого Южная Корея пообещала «пересмотреть» свою позицию по вопросу поставок оружия Украине. В настоящее время Сеул не оказывает Киеву военную помощь напрямую. Президент России Владимир Путин заявил, что если Южная Корея примет решение о поставках вооружений Украине, то Москва примет меры, которые «не понравятся» Сеулу.