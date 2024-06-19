В госаппарате Армении стали оказывать давление на сотрудников, участвующих в собраниях и митингах оппозиции, пишет газета «Грапарак».

Издание утверждает, что чиновники среднего звена якобы пытаются услужить властям, изучая видеозаписи протестов, чтобы установить, кто из их подчиненных участвовал в них. После выявления от этих госслужащих требуют объяснений.

По данным газеты, в одном из ведомств начальник отдела выяснил, что весь персонал регулярно участвовал в митингах. Он предложил им написать заявления об уходе, если те не согласны с политикой властей.

В информации утверждается, что якобы «работники дали достойный отпор, заявив, что государственный аппарат – не собственность властей, а участие в митингах – их конституционное право».