В Беларуси внезапная проверка армии

Минобороны Беларуси устроило внезапную проверку готовности соединений и воинских частей вооруженных сил. Проверка проводится в частях ПВО, силах специальных операций и артиллерии. Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО», — сообщила пресс-служба Минобороны.

При проверке будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях Беларуси. Военная техника может передвигаться по дорогам общего пользования.

11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Беларуси, в ходе которых российские и белорусские военные отработали подготовку к боевому применению такого оружия, в том числе комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Кинжал».