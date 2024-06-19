Солдаты Северной Кореи снова перешли границу. Звучат выстрелы

Это уже третье нарушение границы северокорейскими военными за месяц.

Солдаты Северной Кореи вновь ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, после чего южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, пишет «Рёнхап» со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Как сообщило командование, инцидент произошел вчера, 20 июня. Солдаты Северной Кореи пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы, а после предупредительных выстрелов вернулись на свою сторону.

По словам южнокорейских военных, вероятно, граница была пересечена случайно.

Аналогичные инциденты произошли 9 и 18 июня. В обоих случаях границу пересекало около 20–30 северокорейских солдат, которые возвращались на свою сторону после объявленного по громкоговорителю предупреждения и выстрелов. Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи считает, что военные КНДР пересекли границу ненамеренно.