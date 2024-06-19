Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:55

В иранской провинции Гилян на побережье Каспийского моря прошла церемония по случаю введения в эксплуатацию железнодорожной ветки Решт-Каспиан, являющейся частью международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». После длительного простоя это первый шаг на пути строительства железнодорожного полотна Решт–Астара – последнего сегмента этого транспортного коридора. Как сообщают иранские официальные источники, церемония прошла при участии исполняющего обязанности президента ИРИ Мохаммада Мохбера. В мероприятии на территории свободной экономической зоны Энзели принял участие и министр дорог и городского развития исламской республики Мехрдад Базрпаш. В присутствии исполняющего обязанности президента и министра на новой железнодорожной ветке были проведены символические погрузочно-разгрузочные работы.

37-километровый участок от города Решт на севере Ирана до порта Каспиан является стартовым этапом прокладки железной дороги Решт-Астара. В будущем планируется продлить часть путей от Каспиан до города Астара на северо-западе Ирана и далее, до границы с Азербайджаном. Пока же ветка Решт-Каспиан позволяет соединить южные и северные порты Ирана, представляя собой транспортное звено, которое связывает Каспийское море с Персидским и Оманским заливами. Введенный в эксплуатацию новый участок имеет важное значение в рамках МТК «Север-Юг» как для иранской, так и для российской сторон. Дело в том, что маршрут Решт-Каспиан, являясь железнодорожным мостом в рамках МТК «Север-Юг», соединяющим Персидский залив с Каспийским морем, значительно облегчит торговлю Ирана со странами региона и Европой. В результате Москва и Тегеран получают дополнительную железнодорожную линию Персидский залив - Каспийское море, позволяющую увеличить объем грузоперевозок по Каспию. Ну а Баку пока остается довольствоваться тем, что недостающий сегмент Решт-Астара стал короче на 37 километров. Итак, 20 июня после затянувшегося на пять лет строительства участок был введен в эксплуатацию. А уже в ближайшем будущем от порта Каспиан планируется проложить полотно до Астары на северо-западе Ирана, что позволит на полную мощность использовать транзитные возможности железных дорог Азербайджана. Напомним, что на строительство этой 37-километровой железнодорожной ветки были привлечены кредитные средства в размере 30 триллионов риалов (порядка 630 миллионов евро), а ее общая стоимость оценивается в 35 триллионов (730 миллионов евро). Полностью сегмент Решт-Астара протяженностью 162 километра будет запущен, как ожидается, в 2027-2028 годах. Он позволит соединить сухопутные участки МТК «Север-Юг» и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.