Проект России, Ирана и Азербайджана сдвинулся с мертвой точки проект века
В иранской провинции Гилян на побережье Каспийского моря прошла церемония по случаю введения в эксплуатацию железнодорожной ветки Решт-Каспиан, являющейся частью международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». После длительного простоя это первый шаг на пути строительства железнодорожного полотна Решт–Астара – последнего сегмента этого транспортного коридора.
Как сообщают иранские официальные источники, церемония прошла при участии исполняющего обязанности президента ИРИ Мохаммада Мохбера. В мероприятии на территории свободной экономической зоны Энзели принял участие и министр дорог и городского развития исламской республики Мехрдад Базрпаш.
В присутствии исполняющего обязанности президента и министра на новой железнодорожной ветке были проведены символические погрузочно-разгрузочные работы.
37-километровый участок от города Решт на севере Ирана до порта Каспиан является стартовым этапом прокладки железной дороги Решт-Астара. В будущем планируется продлить часть путей от Каспиан до города Астара на северо-западе Ирана и далее, до границы с Азербайджаном. Пока же ветка Решт-Каспиан позволяет соединить южные и северные порты Ирана, представляя собой транспортное звено, которое связывает Каспийское море с Персидским и Оманским заливами.
Введенный в эксплуатацию новый участок имеет важное значение в рамках МТК «Север-Юг» как для иранской, так и для российской сторон. Дело в том, что маршрут Решт-Каспиан, являясь железнодорожным мостом в рамках МТК «Север-Юг», соединяющим Персидский залив с Каспийским морем, значительно облегчит торговлю Ирана со странами региона и Европой. В результате Москва и Тегеран получают дополнительную железнодорожную линию Персидский залив - Каспийское море, позволяющую увеличить объем грузоперевозок по Каспию. Ну а Баку пока остается довольствоваться тем, что недостающий сегмент Решт-Астара стал короче на 37 километров.
Итак, 20 июня после затянувшегося на пять лет строительства участок был введен в эксплуатацию. А уже в ближайшем будущем от порта Каспиан планируется проложить полотно до Астары на северо-западе Ирана, что позволит на полную мощность использовать транзитные возможности железных дорог Азербайджана.
Напомним, что на строительство этой 37-километровой железнодорожной ветки были привлечены кредитные средства в размере 30 триллионов риалов (порядка 630 миллионов евро), а ее общая стоимость оценивается в 35 триллионов (730 миллионов евро). Полностью сегмент Решт-Астара протяженностью 162 километра будет запущен, как ожидается, в 2027-2028 годах. Он позволит соединить сухопутные участки МТК «Север-Юг» и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.
На реализацию этого проекта Москва выделила Тегерану межгосударственный кредит на сумму 1,3 миллиарда евро, при этом общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда. Соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара Россия и Иран подписали в мае 2023 года.
Власти РФ рассчитывают, что этот проект позволит обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в страны Персидского залива, став таким образом реальной альтернативой Суэцкому каналу.
Надо отметить, что в последнее время работы в рамках проекта МТК «Север-Юг» заметно оживились. Представители Москвы, Тегерана и Баку договорились в Дербенте о создании рабочей группы по грузовым перевозкам в рамках МТК «Север-Юг».
Параллельно совершенствуется работа таможенных и пограничных пунктов. Около тринадцати стран, подключившиеся к этому проекту, недавно вновь подтвердили свое участие. Более того, Мухаммад Халид Джамали, посол Пакистана в РФ, заявил на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске, что Исламабад в принципе согласен присоединиться к МТК и уже начал оформлять соответствующую процедуру.
Здесь следует отметить, что недавно в Дагестан через Иран и Азербайджан прибыла первая партия пакистанских цитрусовых. Новый торговый маршрут из далекого Пакистана открывает дополнительные возможности для увеличения объема торговли, уже достигшего одного миллиарда долларов.
Однако, по общему мнению экспертов, основная прибыль от эксплуатации МТК «Север-Юг» еще впереди…