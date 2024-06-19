Украине разрешили бить по любой точке в России

Власти США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским силам, атакующим не только Харьковскую область, но и другие районы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди американских чиновников.

На этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил PBS, что соглашение с Украиной разрешает использовать американское оружие для ударов по «любому месту, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию».

«Дело не в географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», - сказал Джейк Салливан.