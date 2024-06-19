В России разбился вертолет: четверо погибших

Вертолет Robinson R-66, вылетевший из города Зея в Джелтулак в Тындинском районе Амурской области 20 июня, потерпел крушение, сообщило восточное следственное управление СКР.

На борту находились пилот и три пассажира. По предварительным данным, в результате крушения все они погибли, сообщил Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Как сообщило следствие, 20 июня Robinson R-66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината и должен был приземлиться в Тындинском районе Амурской области. Однако к назначенному месту вертолет не прибыл, а затем было получено оповещение аварийного радиомаяка. Местонахождение потерпевшего крушение вертолета нашли в ходе поисково-спасательной операции. Вертолет принадлежал местной лесозаготовительной компании. На борту находились сотрудники компании.