Премьер Грузии об отношениях с НАТО
Грузия не ожидает от саммита НАТО существенных изменений. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишут грузинские СМИ.
Как отметил глава правительства, Грузия готова к тесному партнерству с НАТО.
«О расширении НАТО со стороны лидеров НАТО делаются публичные заявления, что на данном этапе расширение НАТО не является тем вопросом, который может активно обсуждаться, исходя из этого, мы не ожидаем существенных изменений с саммита НАТО. Конечно, мы готовы к тесному партнерству с НАТО, это было нашей задачей и до сих пор, и мы будем продолжать работать в этом направлении», - сказал премьер-министр.