При взрыве боеприпаса в ходе работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района погиб сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рагиф Исаев (1980 г.р.). Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

При взрыве ранения получили другие сотрудники агентства, они госпитализированы в районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В прокуратуре Джебраильского района ведется расследование.