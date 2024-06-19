Еще один минный инцидент в Джебраиле: есть жертвы обновлено 11:50
При взрыве боеприпаса в ходе работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района погиб сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рагиф Исаев (1980 г.р.). Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA.
При взрыве ранения получили другие сотрудники агентства, они госпитализированы в районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В прокуратуре Джебраильского района ведется расследование.
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В Джебраиле в результате взрыва боеприпаса погиб сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию, есть пострадавшие.
Напомним, 20 июня на территории освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района также произошел минный инцидент. Грузовик Man, которым управлял житель Геранбойского района Нуруев Рагиб, подорвался на противотанковой мине на неразминированной территории. В результате происшествия водитель получил травмы различной степени тяжести.