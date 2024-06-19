Хикмет Гаджиев о союзе Азербайджана с Россией

«В настоящее время идет работа над расширением пропускной способности азербайджанской части коридора. Несомненно, это послужит на благо не только Азербайджана и России, но и всего региона», - сказал Хикмет Гаджиев.

Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север - Юг. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

Говоря о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Россией, помощник президента отметил, что «сегодня отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне. Общая культура, история и взаимное уважение внесли свой вклад в их развитие.

Гаджиев отметил, что подобное удалось благодаря уровню взаимопонимания между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, личным доверительным отношениям между ними.

По словам Гаджиева, «сегодня мы наблюдаем тенденцию укрепления и развития связей между нашими странами в экономической, культурной, гуманитарной и других сферах».

«Расширяется межрегиональное сотрудничество. Азербайджан поддерживает отношения с более 70 субъектами Российской Федерации, действует более 10 соглашений по торгово-экономическим, научно-техническим, культурным связям российских регионов с азербайджанскими партнерами», - заявил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что успешно развивается сотрудничество в гуманитарной и образовательных сферах. «В Азербайджане успешно функционируют филиал МГУ имени Ломоносова, Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Общеизвестно, что в Азербайджане бережно относятся к русскому языку. В около 40 школах на русском языке обучаются более 40 тысяч детей. Свыше 15 тысяч азербайджанских граждан обучаются на отделениях русского языка в университетах Азербайджана. В этом году в Азербайджане пройдут Дни культуры России. Также планируется проведение многочисленных культурных мероприятий. Все это, конечно же, внесет вклад в еще большее укрепление связей между дружественными народами наших стран», - сказал он.