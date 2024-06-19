Сеул рассказал, какое оружие может поставить Украине

Власти Южной Кореи рассматривают возможность прямых поставок оружия Украине, но его объемы будут зависеть от позиции России в отношении Северной Кореи, сообщил Yonhap представитель администрации президента Юн Сок Ёля.

«Существуют различные варианты поставок оружия, и наша позиция по недавним событиям между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем», — отметил собеседник агентства.

По его словам, среди рассматриваемых видов оружия для поставок Киеву — 155-мм артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны.

Необходимо заметить, что неофициально Сеул давно оказывает дружественную помощь Киеву оружием. Он делает это через третьи страны, в частности, через Польшу. Перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины в 2023 году Южная Корея предоставила больше артиллерийских снарядов, чем весь Евросоюз, это отмечалось в публикациях издания Foreign Policy Research Institute. Именно эта поставка 300 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов позволила Украине запускать по 7 тыс. снарядов в день, при этом Россия запускала лишь 5 тыс.