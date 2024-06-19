Армения объединяется с белорусской оппозицией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках визита в Литву встретился с «лидером» белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

В ходе встречи в Вильнюсе Тихановская поблагодарила Армению за ее «твердую позицию в отношении режима Лукашенко», говорится в ее публикации в соцсетях.

«Народы Армении и Беларуси заслуживают свободного, демократического и европейского будущего», - подчеркнула она.

Некоторые армянские паблики утверждают, что Тихановская якобы согласовала с Мирзояном вопрос о создании в Ереване «офиса Координационного совета белорусской эмигрантской оппозиции».