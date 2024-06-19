В Азербайджане началась сертификация учителей

Этап аттестационных испытаний организован в 27 экзаменационных центрах в 18 городах страны, в том числе в городе Нахчыван.

Преподаватели математики приняли участие в первом дне этапа аттестационных испытаний. На сегодняшние тестовые экзамены по всей стране были приглашены около 9 тысяч преподавателей.

На этапе тестирования преподавателям в течение 120 минут предлагаются 60 вопросов, связанных с общеобразовательными программами, методами преподавания и стратегиями преподавания предмета, который они преподают. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Подсчет баллов по результатам этого этапа осуществляется посредством программного обеспечения, а результат отображается на компьютере кандидата сразу после завершения экзамена.

Сообщается, что преподаватели, набравшие не менее 30 баллов по тесту, будут иметь право перейти на этап аттестации по собеседованию.

Следует отметить, что тестовый этап процесса сертификации продолжится 22 и 24 июня. В эти даты пройдут экзамены преподаватели, преподающие иностранные языки (английский, русский, азербайджанский язык (русское отделение), русский язык и литература, немецкий, французский и др.), а также учителя начальной школы, азербайджанского языка и литературы.