В США призывают признать Россию «спонсором терроризма»

«Путинская Россия является государством — спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством», — говорится в заявлении республиканца Грэма.

В заявлении демократа Блюменталя говорится, что Россия «заслужила» свое место в клубе изгоев. «Признание России государством — спонсором терроризма позволит США более агрессивно бороться с жестокостью Путина, а также с угрозой, которую он представляет свободе и демократии», — сказал сенатор Блюменталь.

Законопроект о признании Российской Федерации государством — спонсором терроризма будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию.

Первой страной, официально объявившей Россию «террористическим государством», стала Литва. Затем, в течение того же 2022 года, с аналогичными заявлениями выступили Украина, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша, а в феврале 2023 года — Словакия. 23 ноября 2022 года Европейский парламент 494 голосами из 705 принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» и «государством, применяющим террористические методы». Тогда же, осенью 2022 года, подобные решения приняли Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО, а летом 2023 года — Парламентская ассамблея ОБСЕ.