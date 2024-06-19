В США призывают признать Россию «спонсором терроризма»
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили двухпартийный законопроект о признании России «государством — спонсором терроризма», сообщила Русская служба «Голоса Америки».
Государствами — спонсорами терроризма, согласно американским законам, считаются Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.
«Путинская Россия является государством — спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством», — говорится в заявлении республиканца Грэма.
В заявлении демократа Блюменталя говорится, что Россия «заслужила» свое место в клубе изгоев. «Признание России государством — спонсором терроризма позволит США более агрессивно бороться с жестокостью Путина, а также с угрозой, которую он представляет свободе и демократии», — сказал сенатор Блюменталь.
Законопроект о признании Российской Федерации государством — спонсором терроризма будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию.
Первой страной, официально объявившей Россию «террористическим государством», стала Литва. Затем, в течение того же 2022 года, с аналогичными заявлениями выступили Украина, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша, а в феврале 2023 года — Словакия. 23 ноября 2022 года Европейский парламент 494 голосами из 705 принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» и «государством, применяющим террористические методы». Тогда же, осенью 2022 года, подобные решения приняли Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО, а летом 2023 года — Парламентская ассамблея ОБСЕ.