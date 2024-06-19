Турция уничтожает террористов беспилотниками

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате операции с кодовым названием Bozdoğan-44, проведенной в районе Бейтюшшебап провинции Шырнак, были ликвидированы четыре боевика террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК), один из которых разыскивался по «оранжевой», а двое – по «серой категории».

Министр также отметил, что в ходе операции использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он заявил, что среди нейтрализованных террористов был Басри Джин с кодовым именем «Брюск», Сефер Темель с кодовым именем «Рустам» и Йылмаз Салан с кодовым именем «Камуран Гевер».