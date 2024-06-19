Американцы за Байдена и против нелегалов

Большая часть американцев, которые могут голосовать на выборах, одобряют решение президента США Джо Байдена о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Согласно исследованию, 57% опрошенных одобряют этот шаг администрации, и только 38% выступили против такого решения. Часть респондентов была опрошена без упоминания Байдена. Среди них решение поддержали 66%.

Как отмечает телеканал, рейтинг Байдена в вопросе миграционной политики с марта улучшился на пять процентных пунктов и сейчас находится "на самом высоком уровне за год". Экс-президент США Дональд Трамп, хоть и сохраняет преимущество по этому направлению, теряет поддержку избирателей.

Опрос проводился 14-17 июня среди более чем тысячи американцев, погрешность составляет три процентных пункта.