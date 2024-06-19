В Коллегии адвокатов пополнение

Инара Рафикгызы 12:48

Бывший судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Мухаммед Акперов был избран членом Коллегии адвокатов. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом было объявлено сегодня на торжественной церемонии присяги. Другим членом Коллегии стал Аладдин Джафаров, который долгие годы работал судьей.

Отметим, что Акперов пять лет работал судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям. В 1998-2000 годах занимал пост министра юстиции Нахчыванской Автономной Республики. С 2000 по 2007 год был председателем Экономического суда НАР, с 2007 по 2017 год - председателем Низаминского районного суда Баку. Аладдин Джафаров проработал в судебной системе почти 30 лет. Он был председателем судов Ясамальского, Насиминского и Низаминского районов. Среди адвокатов, участвующих в церемонии присяги, 32 мужчины и 19 женщин, сообщил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, число женщин-адвокатов составляет 503 человека, это 18 процентов от общего числа адвокатов: «С 2018 года было проведено 13 письменных тестовых экзаменов для вступления в Коллегию адвокатов. Из 5 488 кандидатов, принимавших участие в этих экзаменах, 1 627 успешно сдали квалификационные экзамены, завершили обязательное обучение и приняли присягу адвоката. Сегодня 51 кандидат, успешно прошедший квалификационные экзамены и обязательное обучение, принял присягу адвоката». Согласно изменениям в законодательстве, лицам, не имеющим достаточных средств для оплаты услуг адвоката по гражданским делам, гарантируется право на получение профессиональной юридической помощи за счет государства. Об этом в свою очередь заявила омбудсмен Сабина Алиева, выступая на мероприятии.