Орбан анонсировал проведение военной миссии НАТО в Украине

НАТО намерена организовать военную миссию в Украине, но Будапешт не примет в ней никакого участия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти», — сказал он.

Орбан отметил, что «если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто».

По его словам, Будапешт достиг минимальной цели, достигнута договоренность с генеральным секретарем НАТО, «Венгрия сойдет с поезда».

«У НАТО будет военная миссия в Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», — сообщил Орбан, добавив, что «машиниста убедить не удалось, он сильный», и теперь «остановить поезд» сможет только бывший президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре.