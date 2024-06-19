Армения возвращает Азербайджану и Кярки
Ереван вернет Баку село Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, захваченное армянскими силами в ходе Первой Карабахской войны в мае 1992 года, пишет армянская газета «Грапарак».
Такого мнения придерживается учредитель партии «Страна для жизни» Месроп Аракелян. По его словам, у властей нет никаких планов развития, жилищного строительства в Кярки, они умыли руки от этого населенного пункта. Он не исключает, что населенный пункт скоро будет передан Азербайджану.