Русские сбили свой же вертолет

Сразу несколько российских телеграм-каналов сообщили о сбитом российской же ПВО российского вертолета Ка-29 в районе Анапы.

О сбитом вертолете сообщили и другие российские источники. По их данным, в результате крушения погибли четыре человека.

«В Анапе наша же ПВО сбила наш же вертолет. КА-29 занимался поиском БЭКов (безэкипажных катеров). Один из наших «Панцирей» нанес удар по вертолету (по предварительной версии, из-за неисправности системы «свой-чужой»)», — написал ТГ-канал «Тринадцатый».

Минобороны России и украинские военные заявлений по поводу сбитого российского вертолета не делали.