Сборная Азербайджана продолжает выступление на чемпионате Европы в Греции

Сегодня уже выступил Гусейн Гейдаров. В весовой категории до 81 кг среди штангистов не старше 17 лет он занял в сумме двух упражнений 8-е место. Его показатель – 271 кг. В рывке Гейдаров поднял 126 кг и стал восьмым, а в толчке с результатом 145 кг расположился на 9-й позиции.

В греческих Салониках продолжается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет.

Также сегодня на помост выйдут еще два представителя Азербайджана. В соревнованиях 15-летних в весовой категории до 76 кг у девочек выступит Арзу Гадимова, а в категории до 96 кг у юношей – Магомедали Мамедзаде.

После шести дней соревнований в активе сборной Азербайджана 15 медалей – 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

По три золотые награды в активе Кямрана Хаппаева (61 кг, до 15 лет) и Аслана Амирасланова (89 кг, до 15 лет), два золота и серебро взял Иса Алиев (73 кг, до 15 лет), два серебра и бронзу завоевал Эльман Курданов (67 кг, до 15 лет), серебро добыла Нурай Абилова (40 кг, до 15 лет), две бронзы выиграла Малика Бичекуева (55 кг, до 15 лет).

Всего в Салоники из Азербайджана прилетели 18 спортсменов.

Полный состав нашей команды:

U-15 – Нурай Абилова (40 кг), Малика Бичекуева (55 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахман Мардалиев (49 кг), Кямран Хаппаев (61 кг), Абдулгусейн Гусейнов (61 кг), Эльман Курданов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Аллахверди Гарагезов (89 кг), Аслан Амирасланов (89 кг), Магомедали Мамедзаде (96 кг), Султан Султанов (102 кг), Садиг Алигулиев (свыше 102 кг);

U-17 – Мелек Гусейнли (свыше 81 кг), Туран Алиев (67 кг), Акиф Абдуллаев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг), Мамед Ахмедзаде (96 кг).

В чемпионате Европы принимают участие 243 спортсмена и 218 спортсменок из 36 стран. Соревнования завершатся 23 июня.